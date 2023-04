Combustíveis ficam mais baratos. Menos 4,5 cêntimos no gasóleo e 2 na gasolina

Leia Também Governo mantém desconto nos combustíveis em abril

Com esta descida, o custo da gasolina vai passar para os 1,653 euros, retomando os valores verificados no início do ano, e o gasóleo para 1,428 euros por litro.A gasolina vai assim continuar mais cara do que o gasóleo, com uma diferença de 22,5 cêntimos entre os dois combustíveis.A atualização do custo dos combustíveis acontece numa semana em que o petróleo tanto em Nova Iorque, como em Londres, negociou maioritariamente em baixa, embora esteja a valorizar esta sexta-feira. Isto numa altura em que aumentam as preocupações com o estado da economia norte-americana, em antecipação de reuniões de política monetária por parte dos bancos centrais na próxima semana, onde é esperada uma nova subida das taxas de juro.