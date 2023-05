Combustíveis ficam mais caros. Gasóleo e gasolina sobem 2,5 cêntimos

Os preços dos combustíveis vão subir a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de maio. O aumento será de 2,5 cêntimos por litro tanto para o gasóleo, como para a gasolina, revelou fonte do setor ao Negócios.

De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, na passada segunda-feira, 22 de maio, o preço de venda ao público da gasolina simples 95 fixava-se nos 1,654 euros por litro, enquanto o gasóleo simples era de 1,439 euros por litro.









Com esta subida, o custo da gasolina vai passar para os 1,679 euros e o gasóleo para 1,464 euros por litro.

A gasolina vai continuar mais cara do que o gasóleo, com uma diferença de 21,5 cêntimos entre os dois derivados.



A atualização do custo dos combustíveis acontece numa semana em que o petróleo tanto em Nova Iorque, como em Londres, vai a caminho de registar um saldo semanal positivo pela segunda semana consecutiva. Isto numa altura em que as atenções se focam em comentários contraditórios do vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, que vão em sentido contrário às declarações do responsável da energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman - o líder "de-facto" da OPEP - que deixou um aviso relativamente à possibilidade de um corte de preços.



Os preços médios diários são apurados pela DGEG com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros.