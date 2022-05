Combustíveis: "não fizemos muito dinheiro na Península Ibérica este trimestre", diz Galp

Leia Também Fornecedores estão a falhar entregas de gás à Galp, admite CEO

A Galp garante que a área Comercial é responsável por apenas 6,4% do total dos resultados apresentados esta terça-feira, tendo os registado uma queda de quase 20%. "Não fizemos muito dinheiro na Península Ibérica este trimestre. Não estamos a lucrar com a atual situação de preços", disse o CEO.Na conference call com analistas, Andy Brown explicou que quanto às margens no negócio retalhista (combustíveis), a Galp reforçou a sua política de descontos e não passou integralmente para os consumidores o aumento do preço do petróleo sentido nos últimos meses."Há muita pressão por parte da regulação nas margens. Por isso adotámos e gerimos uma política de descontos mais agressiva em 2021, que permitiu garantir margens em Portugal superiores, na ordem dos 10%. Conseguir assim manter as margens. Já em Espanha as margens caíram mesmo, recuperando apenas na aviação [jet fuel]", explicou.A apresentação de resultados mostrou no entanto os "resultados a recuperar na área Comercial, com a venda de 1,7 milhões de toneladas de produtos petrolíferos nos primeiros três meses do ano, mais 25% do que no período homólogo".No que diz respeito ao atual contexto português, fonte oficial da Galp esclareceu ao Negócios após a apresentação de resultados que "a Galp repercutiu integralmente a descida do ISP sobre o gasóleo e a gasolina a partir das 00h00 de segunda-feira, como não podia de forma alguma deixar de fazer".A petrolífera referiu ainda que "refletiu rigorosamente a diferença entre as cotações médias do gasóleo e da gasolina da semana passada face às da semana anterior, em euros, como faz todas as semanas, tanto em períodos de subida como de descida das cotações.Já na semana passada, frisou a mesma fonte, além de se ter registado uma subida das cotações médias do gasóleo e da gasolina no mercado europeu, registou-se uma desvalorização significativa do euro em relação ao dólar, moeda em que estes produtos são avaliados e transacionados nos mercados internacionais.