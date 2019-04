Combustíveis voltam a ficar mais caros com gasolina a subir há nove semanas

Pedro Noel da Luz

Na próxima semana os preços dos combustíveis deverão aumentar, a refletir a evolução das matérias-primas nos mercados internacionais e a descida do euro face ao dólar, o que aumenta a fatura para os europeus, uma vez que os derivados de petróleo negoceiam em dólares.

De acordo com os cálculos do Negócios, o preço do litro de gasolina simples de 95 octanas deverá subir um cêntimo para 1,514 euros, tendo em consideração o valor médio praticado em Portugal esta semana, segundo os dados disponíveis no site da Direção Geral de Energia e Geologia. Esta será a nona semana consecutiva de aumentos deste combustível, cujo valor deverá ascender a máximos de novembro.

Já o preço do gasóleo simples deverá aumentar um cêntimo para 1,379 euros por litro.

Fonte do setor disse ao Negócios que o preço por litro da gasolina poderá subir até 1,5 cêntimos por litro. Já a subida de preços do gasóleo oscilará entre 0,5 e 1 cêntimos.



O Negócios calcula a evolução dos preços dos combustíveis, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).