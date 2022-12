Comissão Europeia aprova nacionalização pelo Estado alemão da gasífera Uniper

Leia Também Uniper com prejuízos históricos de 40 mil milhões antes de ser nacionalizada

A Comissão Europeia aprovou esta segunda-feira, sob condições, o plano de nacionalização pelo Estado alemão do grupo gasífero Uniper, asfixiado pelo fim dos fornecimentos russos, bem como da filial alemão do conglomerado russo Gazprom.Para "preservar uma concorrência efetiva", a Uniper deve ceder algumas partes das suas atividades, que representam uma parcela significativa das suas receitas", como são os casos da central elétrica de Datteln 4, na Alemanha, da central elétrica de Gönyu, na Hungria, e de várias filiais internacionais, indicou o executivo europeu, em comunicado.O governo alemão tinha apresentado em setembro um plano de salvamento da empresa, com a mobilização de mais de 30 mil milhões de euros, implicando a nacionalização deste fornecedor de energia, que era o primeiro importador de gás da Alemanha.O grupo alemão foi atingido em pleno pela redução, e depois pelo fim desde setembro, das entregas de gás russo, devido à invasão da Ucrânia pelos militares de Moscovo.A empresa era a principal cliente da Gazprom na Alemanha. Para cumprir os seus contratos, teve de recorrer ao mercado à vista atingiram um pico durante o verão.Em resultado, entre janeiro e setembro, a Uniper perdeu 40 mil milhões de euros, algo inédito para uma empresa alemã.Uma falência do grupo, que representa 40% do fornecimento de gás na Alemanha, teria provocado um efeito dominó no conjunto do setor da energia do país.Por esta razão, o governo liderado por Olaf Scholz decidiu comprar 99% do grupo.O Executivo vai financiar também um aumento de capital de oito mil milhões de dólares, o que pode elevar o recurso a capital público a 26,5 mil milhões de euros.Na terça-feira à noite, a Comissão também avalizou sob condições a nacionalização pelo Estado alemão da filial alemã da Gazprom, rebatizada SEFE.