Uniper com prejuízos históricos de 40 mil milhões de euros antes de ser nacionalizada

A Uniper, energética alemã que prestes a ser nacionalizada, registou um prejuízo de 40 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano - uma das maiores quebras de receitas de que há registo na história da indústria alemã.Entre os motivos para esta perda avolumada está a guerra na Ucrânia e o fim da exportação de gás russo, através do Nord Stream 1, para a Alemanha.Desde o início do ano, a Uniper já perdeu 93% do seu valor em bolsa, passando de um valor de mercado de 15,2 mil milhões de euros para 1,14 mil milhões.Os nossos números mostram "grandes cicatrizes nos nossos resultados financeiros", foi o que explicou a diretora financeira da empresa, Tiina Tuomela, esclarecendo que um pacote de estabilização estava a ser finalizado junto do governo alemão.A responsável explicou ainda que cerca de 10 mil milhões de euros foram usados para a compra de gás no mercado "spot" a preços muito mais elevados.Tuomela explicou que o foco estava agora numa reposição de um imposto sobre o gás, que tinha sido cancelado, mas seria um instrumento que ia permitir passar as grandes perdas das energéticas para o governo alemão.Ao mesmo tempo a energética ameaçou a Gazprom, fornecedora de gás russo, com um processo em tribunal e, de acordo com a Reuters, está a planear se avança ou não. Em causa estará a falta de justificação nos cortes de gás realizados.