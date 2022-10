Compras conjuntas de gás e outras armas de Bruxelas para mitigar crise energética

Leia Também Comissão Europeia disponível para apoiar interligações na Península Ibérica

A Comissão Europeia apresentou esta terça-feira o seu mais recente plano para enfrentar o inverno, face aos elevados preços da energia e eventuais ruturas no fornecimento de gás, no seguimento do corte das relações comerciais com a Rússia devido à invasão militar da Ucrânia.Num extenso documento, a instituição liderada por Ursula von der Leyen apela à solidariedade e coordenação dos Estados-membros da União Europeia (UE), e apresenta quatro linhas orientadoras de ação, encabeçadas pelas já muito debatidas compras conjuntas de gás por parte dos países."A agregação da procura e a compra conjunta de gás permitirão à UE negociar melhores preços e reduzir o risco de os Estados-membros se ultrapassarem num mercado já apertado. Melhorará a transparência e ajudará em particular os países mais pequenos, que se encontram numa situação menos favorável enquanto compradores. O foco de curto prazo será na coordenação e agregação da procura para suportar o armazenamento de gás para a próxima estação", indica o documento.Entre as várias regras definidas para estas compras conjuntas estão a obrigatoriedade de utilização do mecanismo em pelo menos 15% do total necessário e também a obrigação das entidades que pretendam encetar negociações com produtores ou fornecedores de gás natural sobre a compra, comercialização ou fornecimento de gás de volume superior a 5 TWh de informar a Comissão da sua intenção. Existe também uma lista de fornecedores proibidos, composta por empresas russas.Em atualização