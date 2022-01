Concurso público para a central do Pego atraiu seis candidatos

Leia Também Candidatos à reconversão da Central do Pego têm de apresentar propostas até 18 de outubro

O concurso público para a reconversão da central do Pego, em Abrantes, encerrou esta segunda-feira com seis candidaturas. Segundo uma nota enviada pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, os concorrentes são Tejo Energia SA, EDPR SGPS, GreenVolt, Endesa SA, Brookfield Ltd & Bondalti SA e Voltalia SA.De acordo com o comunicado, os próximos passos do concurso, que culminará com a atribuição do ponto de injeção na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) da Central Termoelétrica do Pego, passam pela análise e avaliação das candidaturas.A 7 de fevereiro será publicado o relatório preliminar do júri. Segue-se a ponderação, pelo júri, "das observações formuladas pelos concorrentes e elaboração de relatório final de análise das propostas", que será publicado até 21 de fevereiro.O adjudicatário da infraestrutura, que tem uma potência instalada de 628 megawatts (MW), será notificado pela DGEG até 25 de fevereiro.A comissão de avaliação dos projetos inclui o Município de Abrantes, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.De acordo com o ministério tutelado por Matos Fernandes, "o procedimento concorrencial tem como objeto a adjudicação de um projeto exclusivamente focado na produção de energia de fontes renováveis e na redução de emissões de gases com efeito de estufa".O projeto, detalha o Governo, pode assumir várias formas: "produção de eletricidade renovável, produção de gases renováveis, produção de combustíveis avançados e/ou sintéticos (ou um mix destes), sendo ainda valorizada a inclusão de soluções de armazenamento de energia".A avaliação dos candidatos vai privilegiar "propostas que se distingam ao nível da criação de valor económico para a região, partilhem eletricidade renovável produzida com o Município de Abrantes, financiem programas de formação e reconversão profissional, a manutenção dos postos de trabalho existentes e que impliquem um menor hiato temporal entre o término da atividade da Central a carvão e o novo projeto".O vencedor terá de fixar a sua sede social no concelho de Abrantes e "operacionalizar uma zona piloto destinada às novas tecnologias de Investigação e Desenvolvimento (I&D) de energias renováveis".