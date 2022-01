GreenVolt avança para o Pego com proposta de energia solar e hidrogénio verde

Leia Também Concurso público para a central do Pego atraiu seis candidatos

Uma central fotovoltaica e uma instalação para a produção de hidrogénio verde. Foi esta a proposta que a GreenVolt apresentou no concurso público que vai atribuir o ponto de injeção na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) da Central Termoelétrica do Pego, em Abrantes.A empresa liderada por Manso Neto foi uma das seis empresas que se apresentaram ao concurso , informou esta quarta-feira o Ministério do Ambiente e da Ação Climática."A GreenVolt apresentou uma candidatura ao procedimento concorrencial de atribuição de capacidade de injeção na RESP – Rede Elétrica de Serviço Público do Pego. Um projeto que inclui uma central fotovoltaica e uma instalação para a produção de hidrogénio verde", refere fonte oficial da empresa."Para a produção de hidrogénio verde, a proposta da GreenVolt faz recurso a uma tecnologia disruptiva e inovadora, que recorre à utilização de biomassa residual florestal, sem necessidade de proceder à sua queima", explica a mesma fonte.A GreenVolt avançou para o concurso em parceria com a francesa Haffner Energy, descrita pela empresa como "um dos mais relevante players no setor do hidrogénio verde e que é possuidor de uma tecnologia inovadora pelo seu contributo decisivo para a descarbonização".Os valores previstos de investimento não são revelados. A GreenVolt adianta apenas que "financeiramente trata-se de uma proposta sólida, mas realista e enfocada num nível adequado de rentabilidade".Com esta candidatura, a GreenVolt diz procurar "apresentar um projeto realista, inovador e financeiramente sustentável para região de Abrantes e para o País".