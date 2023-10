Consócio da EDP e Engie vende participação minoritária no projeto "offshore" de Moray East

A Ocean Winds, um consórcio internacional criado pela EDP Renováveis e pela francesa Engie para o desenvolvimento de projetos eólicos "offshore" no mundo, acordou vender a um conjunto de fundos geridos pela Equitix Infrastructure Investment uma participação minoritária de 16,6% no parque eólico "offshore" Moray East, no Reino Unido.A informação foi comunicada pela EDP EDP Renováveis à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira.

"Na sequência desta transação, a estrutura acionista de Moray East incluirá a Ocean Winds (40%), a Diamond Green Limited (33,4%), a Equitix (16,6%) e a China Three Georges (10%)", pode ler-se no documento.Até junho de 20203, o parque eólico Moray East produziu energia renovável acumulada de cerca de cinco terawatts-hora (TWh)."Com esta transação, que faz parte da estratégia de investimento da OW, Moray East implica um múltiplo EV/MW estimado para a EDPR de £3,1M/MW (€3,6M/MW) à data de comissionamento, incluindo investimentos em transmissão e fluxo de caixa operacional remanescente", indica ainda a empresa.