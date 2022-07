EDP Renováveis assegura venda de energia do parque britânico Moray West

Leia Também EDP Renováveis compra portefólio eólico e solar no Reino Unido

A EDP Renováveis - através da joint venture Ocean Winds, detida a 50/50 com a energética francesa Engie - assegurou a venda da energia produzida por 294 MW, de um total de 882 MW relativo ao projeto eólico offshore Moray West, no Reino Unido.Estima-se que a entrega de energia seja em 2024.A informação foi comunicada esta quinta-feira à Comissão do Mercadod e Valores Mobiliários (CMVM).Na comunicação, a empresa indica que foi assinado com o governo britânico um contrato por diferença (CfD, na sigla em inglês) a 15 anos a preços de 2012, no valor de 37,35£/MWh."Com esta transação, a EDP tem agora 10,6 GW assegurados de um total de 20 GW de objetivo para 2021-25 anunciado no Capital Markets Day. Adicionalmente, a EDP conseguiu alcançar o seu objetivo de cerca de 1 GW de capacidade offshore assegurada para 2021-25", indica a empresa no comunicado.