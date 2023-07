Ocean Winds da EDP e Engie quer ter 4 GW de eólicas offshore no sul da Austrália

Leia Também Eólicas no mar podem custar até 40 mil milhões

Leia Também IberBlue Wind quer instalar 55 eólicas flutuantes ao largo da Figueira da Foz

A Ocean Winds, joint venture criada em 2019 pela portuguesa EDP e a francesa Engie para o desenvolvimento de parques eólicos offshore em todo o mundo, revelou esta terça-feira que apresentou uma candidatura ao Governo australiano para desenvolver projetos ao largo da costa de Victoria, a região mais a sul da Austrália, em frente à Tasmânia.A Ocean Winds pretende assim entrar no emergente mercado eólico offshore australiano, com projetos no valor de nove mil milhões de dólares que envolvem a instalação de 60 turbinas da próxima geração, com 20 MW de capacidade (três vezes mais do que as atuais) e 300 metros de altura, que serão instaladas a uma distância entre 55 e 100 quilómetros da costa, disse Rafael Munilla, diretor de desenvolvimento de negócios da Ocean Winds ao Australian Financial Review. "A Austrália preenche todos os requisitos para nós. Acreditamos que entrar num mercado numa fase inicial pode ser bom. Estamos aqui não apenas pela região de Victoria, mas para mais", disse Munilla ao meio de comunicação australiano, acrescentando que a empresa está à procura de parceiros locais para o projeto. O objetivo é que o primeiro parque eólico offshore da joint venture no país entre em produção até 2032.De acordo com a Reuters , a Ocean Winds participou no leilão de energia eólica offshore da região australiana de Victoria (cujos resultados serão conhecidos no final deste ano) através da empresa High Sea Wind.A licitação da joint venture luso-francesa prevê candidaturas para três projetos eólicos no oceano Índico, num total de cerca de 4 gigawatts (GW) na área de Gippsland, no estado de Victoria, designada como a primeira zona eólica offshore da Austrália."A Ocean Winds está confiante de que o plano previsto na candidatura garantirá os primeiros parques eólicos offshore na Austrália, mas também trará benefícios económicos significativos para a região", disse o CEO da Ocean Winds, Bautista Rodriguez.A empresa tem como objetivo atingir entre 5 e 7 GW de projetos eólicos offshore em operação ou construção até 2025, na Europa, Reino Unido, EUA, Coreia do Sul, Japão e Brasil.A região australiana de Victoria tem como meta instalar 9 GW de capacidade eólica offshore até 2040, com vista a substituir o carvão. Grandes empresas energéticas como a Orsted, SSE, Equinor, Parkwind, Mainstream Renewable Power, Corio Generation, também vão participar no leilão australiano.O primeiro parque eólico offshore da Austrália, denominado "Star of the South", com 2,2 GW, está previsto para o final desta década.