Conta da luz subiu 21 euros por ano numa década

Foi o primeiro “enorme” aumento de impostos do tempo da troika, e só em 2019 começou a ser mitigado. A subida do IVA da eletricidade em 2011, de 6% para 23%, é um dos fatores que justificam o disparo que as famílias sofreram na conta da luz na última década. De um gasto médio anual de 523 euros por alojamento em 2010, o valor passou para 751 euros em 2020, segundo o Inquérito ao Consumo de Energia no Setor Doméstico de

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...