Costa insiste em ideia de usar empréstimos por pedir do PRR para apoiar empresas face a crise energética

encontro tripartido com Olaf Scholz e Pedro Sánchez, em Berlim, Costa insistiu numa proposta da qual já tinha dado conta na semana anterior, em Praga.

António Costa discutiu esta sexta-feira com os seus homólogos espanhol e alemão a possibilidade de serem alterados os critérios de elegibilidade do PRR para que os países possam recorrer aos montantes que não solicitaram no "envelope" de empréstimos.Em declarações aos jornalistas no final doNós apresentámos uma solução muito pragmática que é: enquanto se estuda novos mecanismos de financiamento, para já, pudéssemos utilizar o montante do NextGen, ou seja o nosso PRR, que os países não estão a utilizar com base nos empréstimos para cada um poder agora utilizar para esta finalidade de apoiar as empresas", defendeu.Costa lembrou que Portugal decidiu limitar a três mil milhões de euros a utilização de empréstimos no âmbito do PRR, "portanto há 12 mil milhões que estão por utilizar e não os podemos utilizar neste momento para apoiar as empresas no financiamento"."Se alterássemos as eligibilidades, ou seja aquilo que podemos financiar com o dinheiro do PRR, nós teríamos a possibilidade de ir buscar a esses 12 mil milhões uma capacidade mais robusta para intervir sobre o preço nos mercados", frisou.O primeiro-ministro recordou ainda que essa solução permitiria a todos os países financiar esses apoios, exceto aqueles que esgotaram o envelope referente aos empréstimos, o que é o caso de Itália.