Crise energética passa fatura de 1,4 biliões à Europa

A emissão de “eurobonds” para financiar apoios orçamentais aos Estados ou um travão à escalada dos preços da energia estão entre as opções da União Europeia para lidar com a atual crise energética. O plano de redução da dependência russa, o REPowerEU, sustenta-se na aceleração do uso de renováveis, o que deverá beneficiar “utilities” como a portuguesa EDP, antecipa o Goldman Sachs.

