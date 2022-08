Custo do gás para famílias triplica num ano e chega a 30 euros

Numa carta enviada a clientes, a EDP informou que o preço do gás vai aumentar de seis para quase 21 cêntimos por kWh em outubro. É mais do que o triplo. Quanto à Galp, há um ano cobrava 12 euros pela parcela do consumo de gás nas faturas. Com quatro aumentos em 2022, passa a 28 euros.

Custo do gás para famílias triplica no espaço de um ano e chega a 30 euros









