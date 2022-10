Custos com energia pressionam margens das cotadas europeias

As perspetivas para os mercados europeus são pessimistas. As pressões inflacionistas, as disrupções nas cadeias de abastecimento, os conflitos geopolíticos, as subidas das taxas de juro e a desaceleração económica deverão fazer-se sentir nas contas no terceiro trimestre das cotadas, pressionando as margens, e ditar o sentimento negativo nas bolsas.





...