Depois da seca, barragens atingem novo pico máximo de produção em janeiro

A REN - Redes Energéticas Nacionais anunciou esta quinta-feira que no passado dia 4 de janeiro se registou um novo pico máximo de produção hídrica na rede nacional, atingindo os 6531 MW às 17h30.O anterior máximo registado em Portugal datava de 21 de março de 2018, dia em que o pico de produção hídrica atingiu os 6387 MW às 19h30.O mais recente recorde, de janeiro de 2023, foi atingido devido à "elevada precipitação verificada nesse período e ao aumento do caudal dos cursos de água, tendo-se registado uma produção total de 99 GWh no dia 4 de janeiro, o triplo do mesmo período em 2022".Neste dia, diz a REN, a energia hídrica foi responsável por quase dois terços do consumo total de energia elétrica, enquanto o saldo de trocas com o estrangeiro foi exportador, com 4 GWh. Uma realidade completamente diferente do observado há uns meses (pelo menos até outubro) quando o país estava mergulhado numa situação de seca.Com exceção dos últimos dois meses do ano, em 2022 a produção anual hidroelétrica em Portugal registou uma queda de 36%, obrigando a usar mais gás natural para produzir energia elétrica nas centrais termo elétricas de ciclo combinado.Por opção do Governo e da Agência Portuguesa do Ambiente, 15 barragens portuguesas estiveram mesmo impedidas de produzir energia tendo em conta a reduzida cota em que se encontravam, por motivos de proteção da água existente para consumo humano.No total do ano de 2022, muito marcado pela seca extrema que se fez sentir no país, o índice de produtibilidade hidroelétrica registou 0,63 (média histórica de 1). Em dezembro, a forte precipitação que se fez sentir fez disparar o índice de produção hidroelétrica para 1,67 (média histórica de 1).