Portugal atinge novo recorde de produção eólica em janeiro

O ano de 2023 começou com abundância em água nas barragens e também em vento para alimentar as turbinas eólicas. Depois de ter registado um novo pico máximo de produção hídrica na rede nacional (6,5 GW), a 4 de janeiro (dia com uma produção total de 99 GWh), a REN - Redes Energéticas Nacionais anunciou agora um novo máximo de produção eólica num só dia, com 106,7 GWh.A 16 de janeiro de 2023, diz a REN, a produção de energia renovável abasteceu 97% do consumo a nível nacional, destacando-se a eólica com 56%. Entre 1 e 22 de janeiro, a produção renovável representou 89% do consumo elétrico nacional.O anterior recorde era datado de 11 de novembro de 2022, dia em que a produção eólica atingiu os 104,2 GWh. No balanço do ano passado, o índice de produtibilidade eólica registou 0,99 (média histórica de 1).Em 2022, a produção renovável abasteceu 49% do consumo, com a eólica a representar 25%, a hidroelétrica 12%, a biomassa 7% e a fotovoltaica 5%.