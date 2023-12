Renováveis abastecem quase 60% do consumo de eletricidade em Portugal este ano

De acordo com os mais recentes dados divulgados pela REN - Redes Energéticas Nacionais, a produção a partir de fontes renováveis (hídrica, eólica e solar) abasteceu 87% da eletricidade consumida em Portugal durante o mês de novembro. Já a produção não renovável (sobretudo a gás natural) abasteceu apenas 13%, enquanto o saldo de trocas energéticas com Espanha foi ligeiramente exportador, equivalendo a cerca de 2% do consumo nacional.Olhando para os 11 meses de 2023, a produção renovável foi responsável por cerca de 59% do consumo: eólica com 25%, hidroelétrica com 21%, fotovoltaica com 7% e biomassa com 6%. A produção a gás natural abasteceu ainda 20% do consumo e o saldo importador assegurou igualmente outros 20%.No mês passado, o consumo de eletricidade voltou a aumentar no país, com uma subida homóloga de 3,5%, face a novembro de 2022 (ou 3,3% com correção dos efeitos de temperatura e dias úteis). No acumulado dos 11 meses do ano (de janeiro a novembro), o consumo de energia elétrica em Portugal também registou uma evolução homóloga marginalmente positiva, de 0,2% (ou 0,1% com correção da temperatura e dias úteis).Diz a REN que, depois dos recordes de energia eólica em outubro, em novembro "as condições voltaram a ser favoráveis para a produção hidroelétrica e eólica". No caso da energia hidroelétrica, o índice de produtibilidade foi de 2,02 (média histórica de 1), tratando-se assim do terceiro valor mais elevado dos registos da REN para este mês (desde 1971). Ainda na produção a partir de fonte hídrica, registou-se no dia 5 de novembro um novo máximo histórico na potência entregue à rede, de 6719 MW (acima dos 6569 MW registados em janeiro de 2023). Na energia eólica o índice mensal situou-se em 1,04 enquanto na fotovoltaica se situou em 0,92.Com as renováveis em alta, no mercado de gás natural mantém-se por seu lado a mesma tendência de queda, com uma variação homóloga global, em novembro, de -31%. No segmento do mercado elétrico (uso de gás para produzir eletricidade), condicionado pela maior disponibilidade de energia renovável este ano, registou-se uma descida homóloga de 64%, enquanto no segmento convencional, que compreende os restantes clientes, se registou também uma variação homóloga negativa (-2,2%).No final de novembro, o consumo de gás natural registava uma variação homóloga anual negativa de 21%, com -42% no segmento de produção de energia elétrica e menos 4,1% no segmento convencional. No segmento convencional trata-se mesmo do consumo mais baixo desde 2009.