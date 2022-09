Descida do IVA da luz para 6% dá poupança de 1€ em fatura de 100€

Segundo as contas do Negócios, aplicando a redução do IVA de 13% para 6% a duas faturas reais de eletricidade, a poupança obtida para as famílias não vai além de 1,5 euros. No pacote “Famílias Primeiro”, o Governo fala em menos 50 euros por mês.

Descida do IVA da luz para 6% dá poupança de 1€ em fatura de 100€









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Descida do IVA da luz para 6% dá poupança de 1€ em fatura de 100€ O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar