Diplomacia chinesa quer Rui Moreira na EDP

João Talone demitiu-se do Conselho Geral e de Supervisão da EDP devido ao deterioramento da sua relação com os representantes da China Three Gorges neste órgão. Diplomacia de Pequim quer Rui Moreira como sucessor de Talone.

