As visões dos diferentes eixos políticos foram partilhadas numa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, que se encontrou esta quarta-feira, 10 de abril, para discutir a versão preliminar do relatório que resume as mais de 200 horas de audições.



O relatório preliminar da comissão de inquérito às rendas excessivas na eletricidade não reúne consenso. Os partidos de direita fazem duras críticas e apontam um relatório que espelha a posição do partido do relator, o Bloco de Esquerda, ao invés das 200 horas de audições. O CDS ameaça mesmo não aprovar caso a versão final não se distinga da preliminar. Já o PCP e PS fazem alguns reparos mas mostram-se favoráveis ao geral das conclusões.O PSD começou por apontar que o relatório preliminar não inclui toda a informação relevante nem os contraditórios adequados tendo em conta os depoimentos recolhidos durante as audições. Na visão dos socias-democratas, o documento está "claramente marcado pela visão política" do deputado relator, "sendo avançadas opiniões pessoais que não foram sujeitas ao normal escrutínio do contraditório". Face aos pontos de discórdia elencados, o deputado do PSD Jorge Paulo Oliveira avançou que o partido "apresentará as devidas propostas de alteração" ao conteúdo e respetivas conclusões.Entre as omissões, o PSD destacou a falta de menção da "extensão graciosa" do prazo da concessão da RNT (Rede Nacional de Transporte) à REN, por 7 anos, sem contrapartida a favor do Estado.Nas considerações finais, o deputado do Bloco de Esquerda e relator desta comissão, Jorge Costa, reconheceu esta falha e pediu inclusivamente a colaboração do PSD para vir a incluir esta informação.Os laranjas pediram ainda uma separação mais clara no texto no que toca aos contratos que estão na base da discussão, os Contratos de Aquisição de Energia (CAE) e os Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), sugestão que também foi aceite.O CDS, representado pelo deputado Hélder Amaral, foi perentório: "tal como está, não me parece que [o relatório] mereça o nosso voto favorável", disse, alegando que o partido estava "à espera de algo mais factual". No caso dos centristas, a crítica recai sobretudo sobre a aprovação que é dada ao parecer da ERSE, que "no relatório é dado como seguro, absoluto, apesar de vários especialistas terem contrariado esta tese". Para Amaral, falta também identificar as falhas da parte dos reguladores. Postas as críticas, o CDS assume que as propostas que irá avançar "vão ser nesse sentido, não deitar fora [o relatório], mas acrescentar outras versões [dos factos]".O PS assumiu que "concorda com muitas das abordagens e problematizações" mas concorda com outros partidos na medida em que "as conclusões expressem todas as posições abordadas pelas personalidades e entidades ouvidas". Chama ainda a atenção para o facto de se dever salvaguardar futuros custos para os consumidores que possam decorrer das propostas.O PCP mostrou-se favorável ao conteúdo do relatório e ressalvou que a inclusão de um maior número de versões contraditórias teria de apontar uma posição definitiva sobre os assuntos. "Tem de haver efetivamente conclusões" e a explicitação "daquilo que tomamos por válido", defendeu Bruno Dias. Deixou, contudo, alguns reparos. "Convinha responder: há rendas excessivas ou não? O relatório tem a ganhar com essa quantificação", acrescentou. Sugeriu ainda uma maior atenção à influência que o processo de privatização da EDP teve na definição das rendas aos produtores e, finalmente, a inclusão de uma "perspetiva crítica" acerca do "papel da Assembleia da República nestas tomadas de decisão".O relator concluiu a reunião afirmando que "a abertura para a melhoria do relatório é total" e garantiu que teve uma preocupação com o "rigor e riqueza" do relatório. Quanto às críticas de o relatório ser espelho da ideologia política com a qual se identifica, Jorge Costa defende-se: "trabalhámos sem medo de constatar coisas nas quais já acreditávamos. Não é pecado".