Duarte Cordeiro: “Foram cumpridos todos os passos” legais na avaliação ambiental do lítio

O ministro do Ambiente e da Ação Climática garante que "foram cumpridos todos os passos" legais nas avaliações de impacto ambiental para a exploração de lítio em Boticas e Montalegre.Duarte Cordeiro está no parlamento para responder às perguntas dos deputados no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2024, mas as primeiras questões foram, sem surpresa, sobre a crise política.O deputado social democrata Hugo Oliveira questionou o governante sobre se entende ter "condições para tomar decisões sobre apoios no lítio e hidrogénio", e sublinhou que as Declarações de Impacto Ambiental de Boticas e Montalegre "foram emitidas há poucos meses".Na resposta, Duarte Cordeiro afirmou que "para bem do país e de qualquer Governo que nos suceda, é importante distinguir entre o momento da investigação [do Ministério Público] e as conclusões".O responsável pela pasta do Ambiente sublinha que "o país tem leis que regulam as avaliação de impacto ambiental e é importante valorizar isso", reforçando que "em Boticas e Montalegre foram cumpridos todos os passos que a lei exige".