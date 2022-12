EDF adia reabertura de várias centrais nucleares

A Electricité de France (EDF) adiou ainda mais a reabertura de várias das suas centrais nucleares que foram afetadas por problemas de corrosão nos reatores. Nalguns casos, os reatores só estarão operacionais em junho.A EDF enfrentou um inédito número de interrupções nos seus reatores este ano devido a atrasos nas operações de manutenção e problemas de corrosão, o que levou a que a produção energética nuclear tenha recuado para mínimos de três décadas.A reabertura do reator Penly 2, com um potência de 1,3 gigawatt (GW) foi adiada por quatro meses e meio, para 11 de junho, de acordo com informação divulgada durante o fim de semana.As reparações no reator Penly 1 demoraram cinco meses.Também o reator Golfech 1, de 1,3 GW, viu a data de reabertura adiada de 18 de fevereiro para 11 de junho, enquanto o Cattenom 3, igualmente de 1,3 GW, viu o calendário de regresso às operações adiado por um mês, para 26 de março.Já o reator Civaux 2, de 1,5 GW, terá a sua reabertura adiada por um mês, para 19 de fevereiro, e no reator Cattenom 1, de 1,3 GW, o atraso é de duas semanas, para 12 de fevereiro.Estes atrasos colocam ainda maior pressão sobre o sistema elétrico gaulês numa altura de inverno e em que a invasão da Ucrânia está a perturbar os mercados energéticos em toda a Europa.