EDP aprova dividendo de 19 cêntimos e entrega-o a partir de 26 de abril

A administração da Energias de Portugal aprovou na assembleia geral da elétrica o pagamento de um dividendo de 19 cêntimos por ação referente ao exercício de 2020, mantendo assim a remuneração que paga aos acionistas desde 2017.A EDP fechou o exercício de 2020 com resultados líquidos de 801 milhões de euros , pelo que vai entregar aos acionistas 94% dos lucros do ano passado. Ainda assim o "payout" é inferior ao do ano passado, em que pagou aos acionistas mais do que os lucros obtidos.

Os accionistas da EDP aprovaram a distribuição de um dividendo de 19 cêntimos por ação, o qual deverá ser entregue a partir de 26 de abril."Os dividendos estarão a pagamento a partir do dia 26 de Abril de 2021", lê-se no comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).