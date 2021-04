Acionistas da EDP aprovam membros de órgão máximo liderado por Talone

Os acionistas da EDP reuniram-se em assembleia geral e votaram a favor dos novos membros propostos para o conselho geral e de supervisão.

A nova composição conta com João Talone, antigo CEO da elétrica, como presidente deste conselho. Passa também a incluir Esmeralda Dourado, administradora não executiva da TAP que já anunciou que sairá desta empresa, a professora Sofia Salgado e a consultora de sustentabilidade Sandrine Dixson-Declève. O advogado Zili Shao também é uma das novas caras.



No total, estavam em aberto seis lugares no texto da proposta, e assim continuam no documento publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Cinco deles destinam-se a membros em representação da China Three Gorges e um último em representação da Draursa.





No global, o conselho geral e de supervisão da EDP encolheu de 21 para 16 lugares. Uma das reformulações mais notórias foi na expurgação de membros com passado político. Logo na presidência, Luís Amado deu lugar a João Talone, pelo que o CGS passou a ser liderado, pela primeira vez desde que foi formado em 2006, por alguém com um passado predominantemente empresarial. Além de Amado, Eduardo Catroga, Celeste Cardona, Jorge Braga de Macedo e Augusto Mateus abandonaram este órgão. Fora da esfera política, ausentam-se ainda o empresário Ilídio Pinho, o ex-governador de Macau Vasco Rocha Vieira e o presidente do conselho de administração do BCP, Nuno Amado.