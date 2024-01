EDP assina primeiro contrato de venda de energia na Alemanha

Leia Também EDP arranca com produção de energia na sua primeira central solar nos Países Baixos

A EDP Renováveis acaba de anunciar, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), queEste contrato celebrado com a francesa Lhyfe, que se dedica à produção e fornecimento de hidrogénio verde na Europa, será válido por 15 anos.O anúncio acontece um dia depois do CEO da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, ter dito queOs primeiros 150 MW poderão ter estreia já em 2024., com ligação à rede elétrica do país e início das operações previstos para 2025. Localizada em Meuselwitz, no nordeste da Alemanha, esta central solar fotovoltaicaO contrato "promoverá a, que serão utilizados para mobilidade e processos industriais, consolidando assim o seu crescimento sustentado", disse a EDP no mesmo comunicado. A Lhyfe está a construir duas unidades de produção de hidrogénio em Baden-Württemberg e na Baixa Saxónia, que representam uma capacidade de produção total máxima de oito toneladas por dia de hidrogénio verde, que será fornecido localmente.incluindo projetos agro-fotovoltaicos. Apesar do negócio da empresa na Alemanha estar focado na tecnologia solar, a empresa tem também a ambição de desenvolver projetos eólicos no país até ao final da década."A assinatura deste acordo de longo prazo com a Lhyfe é uma oportunidade importante para a EDP Renováveis, uma vez que reforça o nosso compromisso de aumentar a penetração das energias renováveis na Europa, especialmente num mercado que tem a ambição de atingir objetivos fotovoltaicos significativos até ao final desta década", disse Duarte Bello, Chief Operating Officer da EDP Renováveis para a Europa.Por seu lado, Matthieu Guesné, CEO e fundador da Lhyfe, salientou que graças ao acordo com a EDP a empresa conseguirá garantir, de forma local e a longo prazo, o abastecimento de eletricidade renovável. "A quase totalidade da produção da central solar fotovoltaica da EDP será utilizada para alimentar os nossos locais de produção de hidrogénio verde e renovável, contribuindo para a descarbonização da mobilidade e da indústria que utilizam atualmente combustíveis fósseis ou hidrogénio derivado do carbono", sublinhou.Este acordo segue-se a outra parceria assinada entre a Lhyfe e a EDP Renováveis em 2022, na qual foi acordado que a elétrica portuguesa fornecerá eletricidade renovável aos projetos de geração de hidrogénio da francesa, com ambas as empresas empenhadas em identificar "oportunidades para o co-desenvolvimento de projetos para descarbonizar setores onde a eletrificação não é viável".