EDP Renováveis vai vender energia à Google nos Países Baixos durante 15 anos

Trata-se de um portfólio de 40 MWac (49 MWdc) de quatro projetos solares fotovoltaicos nos Países Baixos, que devem entrar em operação entre este ano e o próximo. Dois dos projetos, no município de Berkelland, estão já em construção, aos quais se vai somar uma central solar no município de Lochem e outra no município de Smallingerland.Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP revela que a Google vai ficar com parte da eletricidade gerada nestas quatro centrais fotovoltaicas. Em abril, a EDP já tinha anunciado outro contrato com a Google , mas nos Estados Unidos.