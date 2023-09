EDP estreia na Polónia a sua maior central solar europeia. Produção começou em junho

Partilhar artigo



A EDP Renováveis acaba de inaugurar na Polónia a sua maior central solar fotovoltaica de sempre na Europa e a segunda maior no país, com uma capacidade instalada de 200 megawatts-pico (MWp) e cerca de 308 mil painéis fotovoltaicos a perder de vista na vasta planície polaca, espalhados por 270 hectares.



O projeto já entrou em produção no final do primeiro semestre de 2023 e está a injetar eletricidade na rede polaca desde ...