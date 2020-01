Goldman coloca EDP na lista das favoritas e sobe "target" para 5,25 euros

As ações da EDP já subiram mais de 3% e fixaram um novo máximo de 12 anos depois do "research" favorável do Goldman Sachs.

As ações da EDP fixaram um novo máximo de janeiro de 2008 na abertura da sessão desta quinta-feira, beneficiando com uma nota de research favorável do Goldman Sachs, que passa a ser dos bancos de investimento mais otimistas para a elétrica liderada por António Mexia.

O Goldman Sachs subiu o preço-alvo de 4,40 euros para 5,25 euros (melhoria de 19%) e reiterou a recomendação de comprar. Além disso adicionou a elétrica à sua lista de ações favoritas ("conviction list").

As ações chegaram a subir mais de 3% nos primeiros minutos de negociação, tendo fixado o máximo de 12 anos nos 4,50 euros. Com as bolsas europeias em queda, as ações aliviaram depois e seguem com um ganho mais contido de 1,01% para 4,404 euros.

"Reiteramos o nosso ‘rating’ de ‘comprar’ para a EDP e adicionamos à nossa ‘Conviction List’, devido à recente melhoria na alavancagem e perspetiva de mais reorganizações de portfolio no horizonte, que acreditamos poderá conduzir a uma reação positiva de mais ‘capex’, resultados mais elevados e dividendos a crescer", refere o analista Alberto Gandolfi num nota de research a que o Negócios teve acesso e foi enviada aos clientes do Goldman na noite de quarta-feira (29 de janeiro).

Além dos desenvolvimentos positivos no negócio da EDP, o Goldman também vê a EDP com um candidato "atrativo" para uma operação de fusão e aquisição, devido ao "posicionamento estratégica atrativo, relativamente baixa capitalização bolsista e subvalorização quando comparado o valor de mercado com o valor intrínseco".

A reestruturação da carteira de ativos da EDP, com a recente venda de barragens e outas operações previstas no plano estratégico da companhia, vai permitir à elétrica aumentar o investimento nas renováveis para 250 a 500 milhões de euros por ano, segundo o Goldman Sachs. Tal vai permitir aumentar o EBITDA entre 30 a 60 milhões de euros por ano, "acelerar o perfil de crescimento dos resultados" e aumentar o dividendo por ação "depois de 10 anos de estagnação", refere o banco.

Têm sido vários os bancos de investimento a aumentar a avaliação das ações da EDP neste arranque de ano, o que tem contribuído para o desempenho positivo das ações. Em 2020 registam uma valorização de 14%.

De acordo com a base de dados da Bloomberg, entre os 21 bancos que seguem a EDP, 14 recomenda comprar, quatro manter e três vender. O preço-alvo médio é de 4,15 euros, o que se encontra abaixo da atual cotação.





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.