EDP Brasil antecipa entrada em funcionamento de investimento de 60 milhões

Tendo antecipado em 17 meses a data de conclusão deste investimento, a EDP Brasil anunciou esta semana, naquele país, que concluiu um dos troços de interligação elétrica no Maranhão.



Segundo foi comunicado no Brasil, ficou agora concluído "um dos dois trechos do Lote 07 de linhas de transmissão de energia, adquirido no Leilão Aneel n.º 005/2016", contemplando nesta etapa a ligação das subestações São Luís IV e São Luís II, bem como as subestações de São Luís II e São Luís IV.



Uma conclusão que antecipa em 17 meses a data que estava inscrita no calendário da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).



A obra representa um investimento total de 400 milhões de reais (cerca de 60 milhões de euros) da EDP Brasil e cria aproximadamente 500 empregos diretos no Maranhão.



"O empreendimento tem como missão aumentar o suprimento de energia elétrica no norte do estado, reforçando a infraestrutura necessária para impulsionar o crescimento económico da região", explica a EDP Brasil em comunicado.



"Mesmo num cenário de pandemia, conseguimos manter o cronograma de antecipação de entrega da primeira parte do Lote 7", realça a empresa controlada pelo grupo EDP, que assume o compromisso de "antecipar também a conclusão do segundo trecho deste empreendimento que tanto contribuirá com a economia do Maranhão".



O segundo troço do lote 07, que contempla a linha de transmissão de 500 KV Miranda II /São Luiz II, deverá ser ligado ainda no primeiro semestre.



A EDP Brasil já investiu um total de 3,3 mil milhões de reais (quase 500 milhões de euros) em obras e projetos de transmissão elétrica, devendo esse valor subir aos 4,1 mil milhões de reais (616 milhões de euros) até o fim de 2021 para a construção de mais de 1,5 mil quilómetros de linhas e de seis subestações nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Espírito Santo.





Em fevereiro de 2021, a EDP Brasil adquiriu no mercado secundário a Mata Grande Transmissora de Energia, do grupo IG, garantindo o contrato de concessão do Lote 18, localizado no Maranhão.



A EDP Brasil garante, ainda, que continua à procura de oportunidades. "Pretendemos adquirir novos contratos no mercado primário, via leilões, e também no mercado secundário, mas nosso interesse será sempre por lotes ainda não construídos, aos quais poderemos agregar nosso know-how em gestão de grandes de projetos de infraestrutura e implementar a estratégia de rotação de ativos" afirma João Marques da Cruz, CEO da EDP no Brasil, citado em comunicado.