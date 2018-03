EDP Brasil lança oferta para comprar até 33,6% da Celesc

Seis dias depois de ter anunciado a aquisição de 14,46% da Celesc, a EDP Brasil – detida em 51% pela EDP – confirma que não pretende ficar por aqui. A empresa lançou uma oferta para adquirir mais 19,1% da Celesc, com o objectivo de aumentar a sua participação total para 33,6% do capital.

A EDP – Energias do Brasil S.A (…) publicou na presente data o edital com os termos e condições da oferta pública voluntária para aquisição até 32% das acções preferenciais da Centrais Elétricas De Santa Catarina S.A. – CELESC ("CELESC"), correspondendo a 19,1% do total das acções da CELESC", informa a EDP Brasil, num comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A eléctrica dispõe-se a pagar 27 reais por acção, correspondendo a oferta a um montante total potencial de 199 milhões de reais (cerca de 48,4 milhões de euros).

Caso a oferta atinja todo o seu potencial, a EDP Brasil passará a deter uma participação de 33,6% do capital da Celesc, "reforçando assim o seu foco nas redes reguladas, não só no segmento da distribuição, mas também na transmissão, segmento onde está a desenvolver várias linhas, uma das quais em parceria com a CELESC", destaca o comunicado.

No passado dia 21 de Março, a EDP Brasil confirmou a aquisição de 14,46% do capital da empresa que actua nas áreas de distribuição, geração e transmissão de energia eléctrica por um total de 244 milhões de reais.

A Celesc é a principal empresa do sector eléctrico no Estado de Santa Catarina, além de operar no sector de distribuição de gás natural.

A Celesc Distribuição, subsidiária da Celesc, distribui energia a mais de 2,8 milhões de consumidores em 264 municípios de Santa Catarina e 1 no Paraná.