EDP Brasil compra 14,5% da Celesc por 60 milhões. E quer mais

A EDP – Energias do Brasil (EDPB), detida em 51% pela EDP, anunciou esta quarta-feira que, no seguimento do comunicado de 19 de Dezembro passado, concluiu a aquisição, à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, de 33,1% das acções ordinárias e 1,9% das acções preferenciais da Centrais Elétricas de Santa Catarina – Celesc.

Este conjunto de acções corresponde a 14,46% do total das acções da Celesc, sublinha o comunicado divulgado na Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) pela empresa liderada por António Mexia.

O preço da operação foi de 244 milhões de reais (60,2 milhões de euros), refere o mesmo documento.

A operação, como referido, tinha sido anunciada no passado 19 de Dezembro, sendo que nessa altura se falava num valor de aquisição de 230 milhões de reais (59,2 milhões de euros).

A conclusão da operação estava sujeita à verificação de determinadas condições e aprovações habituais neste tipo de operação e foi então agora concluída. E a empresa quer mais.

Com efeito, a EDPB sublinha que, no seguimento desta transacção, "está em vias de obter autorização para a realização de uma oferta pública de aquisição voluntária para até 32% das acções preferenciais da Celesc".

A operação, a avançar, contempla um preço de 27 reais (6,66 euros) por acção, correspondendo a oferta a um montante total potencial de 199 milhões de reais (49,09 milhões de euros) e a 19,1% do total das acções da eléctrica brasileira, destaca o comunicado.

Caso a oferta atinja todo o seu potencial, "a EDPB passará a deter uma participação de 33,6% do capital da Celesc, reforçando assim o seu foco nas redes reguladas, não só no segmento da distribuição, mas também na transmissão, segmento onde está a desenvolver várias linhas, uma das quais em parceria com a Celesc", acrescenta.

A Celesc actua nas áreas de distribuição, geração e transmissão de energia eléctrica, sendo a principal empresa do sector eléctrico no Estado de Santa Catarina, além de operar no sector de distribuição de gás natural.

A Celesc Distribuição, subsidiária da Celesc, distribui energia a mais de 2,8 milhões de consumidores em 264 municípios de Santa Catarina e 1 no Paraná.



A EDP encerrou a sessão desta quarta-feira a somar 0,23% para 3 euros por acção.