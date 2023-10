EDP conclui venda de portefólio na Polónia por 490 milhões

A EDP, através da EDP Renováveis, fechou a venbda de um portefólio com a Orlen Wind 3 para a venda da participação acionista num portefólio de projetos eólicos e solares híbridos na Polónia, anunciou esta quinta-feira a empresa em comunicado à CMVM.A elétrica liderada por Miguel Stilwell detalha que o portefólio inclui três projetos eólicos em operação, com 142 MW, e projetos solares híbridos em desenvolvimento, por um "enterprise value" de 2,2 mil milhões de zlótis, o que corresponde a 490 milhões de euros ao câmbio atual."Com a conclusão desta transação, a EDP assegura mais de 1,3 mil milhões de euros de encaixes com operações desta tipologia, as quais se encontram incluídas num programa de rotação de ativos de 7 mil milhões de euros em 2023-2026, anunciado no Capital Markets Day da EDP em março de 2023", conclui o documento.