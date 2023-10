Produção de eletricidade da EDP cai 11% até setembro

O volume de eletricidade produzida pela EDP até setembro caiu 11% face ao período homólogo, para 40,2 terawatt hora (TWh). Já olhando apenas para o terceiro trimestre, a queda foi de 19%.No comunicado enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa uma descida de 1% da produção eólica e quebras mais pesadas na produção a carvão, de 58%, e a das centrais alimentadas a gás naturais, de 51%. Por sua vez, a produção hídrica aumentou 16% e a solar subiu 101%.No negócio de distribuição de eletricidade, a EDP registou uma descida homóloga de 1% na Península Ibérica, com a distribuição em Portugal a crescer 0,4% e Espanha a cair 6%. No Brasil, registou uma subida de 2% face aos primeiros nove meses do ano passado.Na operação de comercialização, o volume de eletricidade vendida na Península Ibérica até setembro caiu 10% em termos homólogos. Em Espanha a quebra foi de 21% e em Portugal caiu 5% no mercado liberalizado, mas subiu 10% no mercado regulado.Quanto à comercialização de gás natural, na Península Ibérica deslizou 31% em termos homólogos. Em Espanha registou uma queda de 28%, e em Portugal caiu 42% no mercado liberalizado, mas subiu 135% no regulado.