EDP Renováveis assegura contrato de 15 anos para projeto solar nos EUA

A EDP assegurou um contrato de longo prazo de compra e venda de energia — um PPA (power purchase agreement) — a 15 anos no Texas, nos Estados Unidos, através da EDP Renováveis, de acordo com uma nota divulgada esta segunda-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O contrato foi feito com "uma companhia multinacional de retalho para a venda da energia verde produzida por 162 megawatts (MWac) de um projeto solar com 180 MWac no estado de Texas", indica a mesma nota.Através da celebração deste contrato, a empresa eleva para "cerca de 55%" a execução da meta de 17 GW (gigawatts) de capacidade adicionada total estabelecidos como objetivo de adições para o período de 2023-26 para a EDP Renováveis.O projeto fotovoltaico no Texas deve entrar em operação em 2025.A EDP Renováveis sublinha na nota que este contrato "reforça o seu perfil de baixo-risco e estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de longo-prazo, promovendo a aceleração da transição energética e adescarbonização da economia".