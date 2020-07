EDP foi constituída arguida pelo MP e tem de nomear representante legal

A tese do Ministério Público (MP) é de que Artur Trindade, quando foi secretário de Estado no Governo de Passos Coelho, terá ajudado a EDP, com o compromisso de, mais tarde, assumir um cargo no OMIP, o que aconteceu em 2016. Também teria, segundo o Ministério Público, contribuído para que a EDP contratasse o pai (que tem o mesmo nome).

