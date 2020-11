EDP convoca AG para escolher novo "board". Mexia fica de fora

António Mexia e Manso Neto, suspensos de funções por ordem judicial desde Julho, comunicaram à EDP que não estão disponíveis para integrar um novo conselho de administração da elétrica. Nesse seguimento, a empresa vai marcar uma assembleia geral extraordinária em janeiro para eleger os novos membros do conselho de administração, informou em comunicado enviado ao regulador do mercado (CMVM).





Numa carta recebida esta segunda-feira pela EDP, os gestores que foram constituídos arguidos no Caso EDP mostraram "indisponibilidade para integrar qualquer lista candidata aos órgãos sociais da EDP para o próximo mandato (2021-2023



No mesmo dia que Mexia e Manso Neto comunicaram que não estariam disponíveis para novo mandato, a EDP "recepcionou uma comunicação de todos os acionistas representados no Conselho Geral e de Supervisão indicando que, face aos recentes desenvolvimentos relacionados com o presidente executivo suspenso de funções, entendem que se deverá proceder à eleição do o Conselho de Administração Executivo ( CAE) para o mandato 2021-2023, em sede de assembleia geral, de forma a manter a estabilidade da sociedade e dos seus negócios, transmitindo uma forte mensagem ao mercado no sentido de que a estratégia e o crescimento focado da EDP se mantêm inalterados", acrescenta a EDP no mesmo comunicado emitido à CMVM.





Nesse sentido, os acionistas "já solicitaram ao presidente executivo interino da sociedade, Miguel Stilwell de Andrade, que lhes submetesse uma proposta relativa à composição do CAE para o próximo mandato". Um pedido que abre a porta à continuação de Miguel Stilwell de Andrade aos comandos da EDP.





A EDP adianta ainda que os acionistas esperam "dispor de condições para solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da EDP que convoque uma Assembleia Geral Extraordinária a realizar em Janeiro de 2021", para eleição dos membros do "board" para o próximo triénio.



Leia aqui a carta de Mexia, a que o Negócios teve acesso: