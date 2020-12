Stilwell já escolheu nova equipa da EDP

Miguel Stilwell de Andrade já escolheu os membros do conselho de administração executivo que quer que o acompanhem no próximo mandato que dará início também a uma nova era na EDP após a saída do CEO histórico, António Mexia.





A nova equipa terá menos gestores, passa de sete para cinco membros, mas não será muito diferente face à atual. Além de Miguel Stilwell de Andrade, o conselho executivo será composto por Rui Teixeira, atual CEO interino da EDP Renováveis, Miguel Setas, Vera Pinto Pereira e uma gestora cujo nome ainda não é conhecido, segundo o Eco.





De saída estão gestores históricos do grupo, como Martins da Costa, Marques da Cruz e Teresa Pereira, confirmou o Negócios junto de fontes do processo.





Miguel Stilwell de Andrade assumiu a liderança interina da EDP em julho, depois de António Mexia ter sido suspenso de funções por ordem judicial no âmbito do Caso EDP.





No final do mês passado, António Mexia enviou uma carta à EDP a informar que não estava disponível para integrar um novo conselho de administração da elétrica. Nesse seguimento, a empresa anunciou que ia marcar uma assembleia geral extraordinária em janeiro para eleger os novos membros do conselho de administração, tendo solicitado ao presidente executivo interino da sociedade, Miguel Stilwell de Andrade, que lhes submetesse uma proposta relativa à composição do "board" executivo para o próximo mandato. Uma tarefa que foi finalizada esta quinta-feira.