"Através de uma parceria com a AIRO – Associação Empresarial da Região Oeste -, a EDP vai instalar uma central solar com cerca de 1 MWp e mais de 1.800 painéis solares em terrenos da autarquia, criando um Bairro Solar e fornecendo esta energia a negócios vizinhos", acrescenta a empresa.



Qualquer empresa situada dentro de um raio de quatro quilómetros da localização da central solar poderá aderir a este bairro solar e "beneficiar de descontos entre 35% a 50% no preço mensal da sua energia", refere a EDP, apontando que "será dada prioridade a empresas de pequena e média dimensão e àquelas que, por não terem espaço útil para instalar painéis solares, não podem beneficiar de outra forma desta energia limpa".