Greenvolt instala 2.500 painéis solares em fábricas da Plastimar

Leia Também Greenvolt cria comunidade de energia industrial que vai poupar 6,8 milhões na fatura

A Greenvolt Comunidades, empresa do Grupo Greenvolt, vai desenvolver duas novas comunidades de energia renovável com a BEWiPlastimar, grupo europeu especializado em espumas plásticas celulares, que tem instalações em Peniche e Santo Tirso, revela a Greenvolt em comunicado.Em conjunto, estas duas instalações, com uma capacidade total de mais de 1.400 kWp, vão ter capacidade para gerar energia a cerca de 800 famílias e pequenos negócios. Para o efeito vão ser instalados, numa área de 6.600 m2, cerca de 2.500 painéis solares fotovoltaicos nas duas unidades da BEWiPlastimar em Portugal para autoconsumo, mas também para utilização partilhada.As famílias ou pequenas empresas que estejam num raio de quatro quilómetros destas duas infraestruturas da Plastimar vão poder beneficiar da rede, como explica o CEO da Greenvolt Comunidades, José Queirós de Almeida: "a mais-valia destas comunidades de energia é permitir às empresas obterem a energia que necessitam, mais competitiva e limpa, com a possibilidade de partilharem esses ganhos com a comunidade, sejam famílias, sejam pequenas empresas, que estejam localizadas nas proximidades".Os painéis solares vão ser capazes de gerar 1.922 MWh anualmente. A energia produzida permitirá assim alimentar as duas unidades de produção de embalagens e de materiais para o setor da construção, "com um custo 53% inferior ao da energia da rede", indica o comunicado."Lideramos a mudança para uma economia circular na nossa indústria. Com a sustentabilidade ambiental como fator de crescimento e parte integrante do nosso ADN, fechamos a cadeia de valor: fabricamos, recolhemos e reciclamos", afirmou em comunicado Carlos Santos, diretor-geral da Plastimar.