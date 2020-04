EDP dá desconto a profissionais do SNS e a residências para comunidades vulneráveis

A EDP anunciou que vai oferecer desconto na fatura da luz a residências para comunidades mais vulneráveis e a profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).





Em comunicado, a elétrica detalha que "vai oferecer um desconto de 20% no consumo de eletricidade a todos os médicos, enfermeiros e técnicos do SNS durante dois meses (abril e maio)". Com esta medida, "pretende-se reconhecer e apoiar os profissionais de saúde que estão envolvidos na prevenção e tratamento da Covid-19, bem como as respetivas famílias", explica a elétrica, acrescentando que esta ação possa beneficiar 50 mil profissionais de saúde que são clientes da EDP Comercial.