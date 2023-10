EDP entra com pedido para fechar centrais de carvão em Espanha

A EDP – Energias de Portugal anunciou que entrou com um pedido junto do regulador para encerrar as remanescentes três centrais a carvão em Espanha (Aboño I, Soto 3 e Los Barrios), para converter uma para gás, assim como a venda de metade do grupo de centrais Aboño à Corporación Masaveu, grupo industrial com sede nas Astúrias, que figura como o seu segundo maior acionista.



Em comunicado, enviado esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a elétrica informa da constituição de "uma nova parceria" com a Corporación Masaveu, através da alienação de uma participação de 50% em Aboño que consiste num grupo de duas centrais térmicas (Aboño I e II) com uma capacidade instalada total de 904 MW, perto de Gijón e do porto de Musel.





Leia Também Projetos de hidrogénio da EDP em Sines e Astúrias com apoio do Fundo de Inovação

Leia Também EDP antecipa fecho das centrais a carvão. Sines encerra em 2021

Segundo o Expresso, a Masaveu controla a Oppidum, segundo maior acionista da EDP, com uma posição de 6,82%, apenas atrás dos 20,86% da China Three Gorges.A venda de metade do conjunto reflete um "enterprise value" de cerca de 350 milhões e um "equity value" de 60 milhões para 100% do ativo, de acordo com a EDP.A nova parceria, consolidada pela EDP através do método de equivalência patrimonial, prevê o controlo conjunto na gestão de Aboño e a transferência do passivo das centrais. A EDP manterá 100% da gestão e o desenvolvimento dos projetos de transição justa a decorrer em Aboño, nomeadamente projetos de hidrogénio e energias renováveis, explica.Além do anúncio da alineação, a EDP informa que pediu autorização ao operador do sistema elétrico para encerrar a carvão Aboño I, assim como as restantes centrais a carvão da EDP em Espanha (Soto 3 e Los Barrios), revelando ainda que pretende avançar com a conversão da central térmica Aboño II, de carvão para gás, "a ocorrer expectavelmente em meados de 2025".Uma operação que representa "um investimento de 'mid double-digit' [meia centena] de milhões de euros, continuando a operar na combustão de gás de alto forno, um caso de estudo de economia circular na Europa através da valorização deste subproduto, evitando a emissão de 1 milhão de toneladas de CO2 por ano"."Após a celebração do acordo para a venda da central a carvão de Pecém, no Brasil, as decisões ora anunciadas representam um importante marco na concretização do objetivo estratégico da EDP de ser 'coal free' até 2025 e tornar-se totalmente verde até 2030, liderando a transição energética para criar valor superior".