Projetos de hidrogénio da EDP em Sines e Astúrias com apoio do Fundo de Inovação

A Comissão Europeia selecionou o projeto de hidrogénio verde da EDP GreenH2Atlantic, que vai instalar cerca de 100 MW em eletrolisadores em Sines, e também o projeto Astúrias H2 Valley, que transformará a central espanhola de Aboño e incluirá 150 MW de eletrolisadores, para receberem financiamento do Fundo de Inovação da União Europeia, informou a elétrica em comunicado.Na categoria de Eletrificação da Indústria e Hidrogénio, este mecanismo europeu - um dos maiores programas de financiamento para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e orientadas para a redução de CO2 - atribuiu apoios a apenas 13 projetos de hidrogénio verde, dois dos quais da EDP.No conjunto de todas as categorias apoiadas, a Comissão Europeia concedeu financiamento do Fundo de Inovação a 41 projetos tecnológicos de grande escala, para um total de 239 candidaturas.Os projetos selecionados estão distribuídos por 15 países europeus: Espanha, Portugal, Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Suécia e Noruega. Todos deverão estar operacionais até 2030 e têm o potencial de evitar 221 milhões de toneladas de emissões de CO2 nos primeiros dez anos de funcionamento.No que diz respeito à EDP, em Portugal a empresa coordena o projeto GreenH2Atlantic - através da HYTLANTIC -, que tem como objetivo transformar a antiga central termoelétrica de Sines numa central de produção de hidrogénio renovável com recurso a energia solar e eólica, com a instalação de um eletrolisador de 100 MW.Em Sines, a elétrica lidera assim o consórcio formado por 13 entidades diferentes envolvidas no desenvolvimento do projeto, que tinha já selecionado também para receber um apoio de 30 milhões de euros do Horizonte 2020 - Green Deal para demonstrar a viabilidade do hidrogénio verde.Já em Espanha, refere o mesmo comunicado da EDP, o Vale do Hidrogénio Verde das Astúrias, projetado para a antiga central termoelétrica de Aboño, receberá também financiamento do Fundo de Inovação da União Europeia.Com este novo apoio agora conhecido, este projeto no norte de Espanha soma já financiamento dos quatro mecanismos europeus, além de ter sido considerado pela Comissão Europeia como um um Projeto Importante de Interesse Europeu Comum (IPCEI Hy2Use).A par disso, o Astúrias H2 Valley receberá apoio do Instituto espanhol para a Diversificação e a Poupança de Energia, no âmbito dos Projetos Estratégicos para a Recuperação e Transformação Económica (PERTE) para as Energias Renováveis, o Hidrogénio Renovável e o Armazenamento. Estas subvenções espanholas, correspondentes aos programas Projetos Pioneiros e Cadeia de Valor, ascendem a 29,9 milhões de euros.