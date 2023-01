EDP Comercial corta 2,5% nos preços da energia

A EDP Comercial anunciou esta quarta-feira que vai descer os preços da energia que cobra aos seus clientes) em 2,5% a partir de 11 de janeiro. Este novo desconto aplica-se apenas ao valor em euros a pagar por cada kWh consumido e não ao total da fatura de eletricidade.Neste momento, e de acordo com o simulador de preços da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a elétrica está a vender a energia a cerca de 15 cêntimos por kWh, no caso da tarifa Eletricidade (100% de origem renovável), para uma família com dois filhos, potência contratada de 6,49 kVA, tarifa simples, para novos clientes e já com reembolsos e descontos incluídos.De acordo com fonte oficial da elétrica, esta decisão foi tomada "depois de analisadas as Tarifas de Acesso às Redes publicadas pela ERSE".Da mesma forma, também pesou na decisão da EDP -- que foi a única comercializadora a anunciar aumentos médios de 3% nas faturas de eletricidade para 2023 -- o facto de "as condições tarifárias finais serem diferentes das anunciadas na proposta de outubro".Por essa razão, "a EDP Comercial decidiu fazer uma redução no seu tarifário", avançou a mesma fonte."Assim, para efeitos de comparação com as variações que tem sido anunciadas por outros comercializadores do mercado, a EDP Comercial vai descer a energia em 2,5% a partir de hoje, 11 de janeiro."Recorde-se que a Iberdrola foi a empresa que anunciou as maiores descidas nos preços para 2023, na ordem dos 15%, seguida da Galp, com quedas de 11% nos tarifários.Para o mercado regulado a ERSE deu conta de uma subida nas faturas de 1,6% entre dezembro e janeiro.(Notícia atualizada às 18h10 com mais informação sobre a oferta tarifária da EDP)