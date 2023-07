EDP investe em startup que constrói centrais solares mais baratas e em menos tempo

Leia Também EDP investe em startup que aquece água com inteligência

A EDP anunciou esta quarta-feira que a EDP Ventures, o investidor corporativo do grupo energético que está atento a novas oportunidades de negócio, investiu na startup norte-americana Terabase Energy, que desenvolveu uma solução digital e automatizada para construir centrais solares em menos tempo e com menor custo.A unidade de capital de risco da EDP foi um dos investidores que participou numa operação internacional de financiamento da startup californiana, que reuniu um montante total de 23 milhões de euros. Liderada pela Fifth Wall, esta ronda contou ainda com a participação da Prelude Ventures e da SJF Ventures, revelou a EDP em comunicado.De acordo com a elétrica, este montante de investimento será "fundamental para apoiar a comercialização do Terafab, nome do sistema de construção automatizado para construção de centrais solares" desenvolvido pela Terabase Energy, startup criada em 2019."A Terabase está a responder à necessidade do setor das energias renováveis de escalar mais rapidamente, uma vez que procura atingir ambiciosos objetivos de crescimento nas próximas décadas", afirmou Luís Manuel, administrador da EDP Inovação.O responsável disse ainda que as soluções da startup, "através da digitalização e automação, irão desempenhar um papel significativo no aumento da capacidade da indústria para construir centrais solares fotovoltaicas mais rapidamente e em locais mais remotos".Por seu lado, o co-fundador e presidente executivo da Terabase, Matt Campbell, considerou que "este financiamento permitirá acelerar a escala de produção do Terafab e garantir que estamos preparados para responder à crescente procura de forma eficaz". Além deste produto, a empresa tem também um software de gestão de construção - Construct -, que está a ser utilizado pelos principais promotores com projetos acima de 5 GW.Outra das suas ferramenta digital, a PlantPredict, já ultrapassou recentemente os 2,8 TW de simulações em mais de 30 mil projetos, demonstrando a "crescente procura de sistemas de modelação mais precisa e eficiente do desempenho das centrais de energia solar".Com um portefólio que inclui 37 empresas na Europa, EUA, América Latina e Ásia, a EDP Ventures investe em startups e empresas tecnológicas com soluções inovadoras que contribuam para a transformação do setor energético.