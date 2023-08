EDP testa tecnologia de startup britânica para gerir as redes inteligentes do futuro

Leia Também EDP investe em startup que constrói centrais solares mais baratas e em menos tempo

Finalista da 6.ª edição do programa global de aceleração Free Electrons, em 2022, a startup britânica IONATE foi agora escolhida pela EDP para testar nas atuais infraestruturas elétricas a sua tecnologia inovadora para gerir as redes inteligentes do futuro. Na prática, trata-se de um transformador inteligente híbrido, que reforça as capacidades das redes energéticas através do controlo do fluxo de energia e gestão de dados em tempo real.De acordo com a EDP, o projeto arrancou este verão com um estudo de design e com testes com a EDP Labelec - Estudos, Desenvolvimentos e Atividades Laboratoriais. Só depois será feita a implantação do Transformador Inteligente Híbrido (Hybrid Intelligent Transformer - HIT) da IONATE em conjunto com a E-Redes em Portugal e Espanha. A EDP também testará a tecnologias nas suas redes de eletricidade, no Brasil.Além desta fase inicial de testes, está previsto que estes transformadores permaneçam nas redes como ativos permanentes e ajudem na sua transição ao longo dos próximos anos, refere a empresa. O objetivo é aumentar a tolerância da rede para as energias renováveis e a quantidade de energia que pode transportar, enquanto minimiza a energia desperdiçada no caminho.A tecnologia HIT "tem o potencial de ser um 'game changer'", substituindo os transformadores passivos convencionais por modelos de controlo em tempo real de última geração. Esta parceria estratégica não só fortalece a estabilidade e resiliência da rede, como também se alinha com o compromisso da EDP com a inovação", comentou Luís Manuel, administrador executivo da EDP Inovação, em comunicado.A colaboração com a startup de origem britânica nasceu na sequência da participação da IONATE em dois importantes programas de inovação: o Free Electrons, o maior programa mundial de inovação no setor da energia, co-liderado pela EDP, e o Energy Starter, o programa de inovação colaborativa da EDP, lançado com o objetivo de atrair as startups e scaleups mais inovadoras e disruptivas, capazes de impulsionar a transição energética à escala global.Confirmando a EDP como o primeiro cliente da startup, o fundador e CEO da IONATE, Matthew Williams, afirmou por seu lado que "a confiança demonstrada é o melhor feedback que podemos obter de que estamos no caminho certo para fornecer uma solução chave para a transição energética".