EDP já arrancou operação de segundo parque híbrido eólico e solar em Portugal

De acordo com Hugo Costa, "country manager" da EDP Renováveis para Portugal, a ligação à rede dos primeiros 8 MW do novo projeto híbrido aconteceu no final de 2023. O parque deverá estar terminado no final de março, com uma capacidade instalada de 21 MWp.

