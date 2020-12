EDP lança-se com eólicas ao mar Báltico em parceria com Engie e Tauron

A EDP Renováveis, que já tinha uma aliança com a francesa Engie, forma agora um trio com a polaca Tauron para instalar infraestruturas de energia eólica no mar Báltico.





Ocean Winds (OW) é o nome da já existente parceria entre a Engie e a EDP Renováveis, a qual possui um projeto para a construção de 400 megawatts de energia eólica offshore na Polónia, assinala a Bloomberg, que está a avançar a notícia.





Agora, fica acordado que a Tauron vai ter uma participação de 50% nas unidades da OW que detenham licenças offshore na Polónia, ao mesmo tempo que a OW compra 50% da participação nas licenças que são da Tauron.